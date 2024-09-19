Боец «Ахмата»: два танковых экипажа две недели сдерживали ВСУ под Суджей

Вооружённые силы Украины в течение двух недель пытались продвинуться под Суджей, однако их сдерживали два танковых экипажа бронегруппы сводной артиллерийской группы «Пресса» спецназа «Ахмат» и бойцы 1-го штурмового отряда «Ахмата».