БлокнотРУ Все началось с того, что, как сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков, МИД Азербайджана потребовал закрыть «Русский дом» в Баку.
«Это оскорбление России»: в Азербайджане угрожают депутатам Госдумы и запрещают въезд в страну
Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Пока не поздно надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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22 час.
В
Владимир
Русские чиновники за малую мзду просрут саму Россию.
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20 час.
Игорь Калинович
Восток дело тонкое, но не"ложиться"же под них, они наглеют и понимают как слабость. Надо просто молчком принимать и осуществлять ответные меры в ответ. Они должны это реально ощутить, быстрее очухаются.
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1 час.
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