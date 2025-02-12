Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Это оскорбление России»: в Азербайджане угрожают депутатам Госдумы и запрещают въезд в страну

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Пока не поздно надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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22 час.
В
Владимир
Русские чиновники за малую мзду просрут саму Россию.
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20 час.
Игорь Калинович
Восток дело тонкое, но не&quot;ложиться&quot;же под них, они наглеют и понимают как  слабость. Надо просто молчком принимать и осуществлять ответные меры в ответ. Они должны это реально ощутить, быстрее очухаются.
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1 час.
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