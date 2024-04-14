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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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19 очков и 11 подборов Купера Флэгга помогли сборной США одержать победу над сборной мира в матче Nike Hoop Summit

19 очков и 11 подборов Купера Флэгга помогли сборной США одержать победу над сборной мира в матче Nike Hoop Summit

Ежегодные матчи между молодежными сборными США и мира под эгидой Nike Hoop Summit прошли в Moda Center (Портленд).

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