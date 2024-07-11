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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Суд по делу возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина прервали до августа

Суд по делу возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина прервали до августа

10 июля суд закончил рассмотрение убийства Светланы Филипченко. Следующее заседание состоится только 12 августа Суд по делу возможного "политеховского маньяка" Виталия Манишина прервали до 12 августа из-за того, что судья ушла в отпуск.

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