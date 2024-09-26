В облцентре состоялся митинг к освобождению региона от немецко-фашистских захватчиков

Смолян и гостей города поздравил председатель областного парламента Игорь Ляхов Сегодня в сквере Памяти Героев регионального центра состоялся митинг, посвященный 81-й годовщине освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии