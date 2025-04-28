В освобожденном селе Горналь Курской области российские военные нашли технику производства НАТО. Подробности о найденных трофеях Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал командир 22-го мотострелкового полка с позывным Апостол, пишут «Известия».
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