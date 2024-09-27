Российские студенческие отряды подписали соглашение о сотрудничестве с САФУ

Содействие вовлечению молодежи в социально полезную, волонтерскую деятельности, расширение деятельности отрядов, поддержка и развитие традиций движения, проведение совместных мероприятий, нацеленных на самореализацию молодежиТаковы основные цели реализации соглашения о сотрудничестве между САФУ и студенческими отрядами Архангельской области.