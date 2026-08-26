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Бородай заявил, что ВСУ несут потери при попытках вернуть утраченные территории

Бородай заявил, что ВСУ несут потери при попытках вернуть утраченные территории

ВСУ несут потери при попытке вернуть утраченные территории. Об этом ТАСС заявил зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай («Единая Россия»).

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
А это исторические русские земли, еще не все вернули. Остались до Львова...
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4 н.