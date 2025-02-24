👶 В Крыму приняли закон о семейном капитале для студентов Закон приняли в двух чтениях на сессии Государственного Совета Республики Крым.
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👶 В Крыму приняли закон о семейном капитале для студентов Закон приняли в двух чтениях на сессии Государственного Совета Республики Крым.