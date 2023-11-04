Капитуляция Украины запущена. Начались большие переговоры

Западные страны запустили процесс фактической капитуляции Украины на политической арене. Глава офиса президента страны Андрей Ермак заявил о старте больших переговоров с США, Великобританией, Германией и Францией.
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