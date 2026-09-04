Павел Деревянко рассказал о борьбе с вымогателем

Актер Павел Деревянко и его жена Зоя переживают непростой период. По словам пары, кто-то взломал и удалил аккаунт Зои в соцсетях, после чего потребовал выкуп за его восстановление, передает «Звездач».
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