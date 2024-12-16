Представитель администрации Содеинённых Штатов Америки Джон Кирби проинформировал о том, чем именно власти объясняют тот факт, что проживающие в восточной части территории державы люди видят неопознанные дроны в воздушном пространстве.
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