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Белый дом: Таинственные объекты в небе над США — комбинация БПЛА и самолетов

Белый дом: Таинственные объекты в небе над США — комбинация БПЛА и самолетов

Представитель администрации Содеинённых Штатов Америки Джон Кирби проинформировал о том, чем именно власти объясняют тот факт, что проживающие в восточной части территории державы люди видят неопознанные дроны в воздушном пространстве.

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