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СахПресс

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S7 запустит прямые рейсы с Сахалина в Хабаровск и Иркутск

S7 запустит прямые рейсы с Сахалина в Хабаровск и Иркутск

S7 Airlines расширит маршрутную сеть из Южно-Сахалинска в зимней навигации 2026–2027 годов. С конца октября авиакомпания начнет выполнять прямые рейсы в Хабаровск и Иркутск, сообщили в пресс-службе перевозчика.

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