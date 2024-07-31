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Косачев: ликвидация лидера ХАМАС приведет к росту антиизраильского сопротивления

Косачев: ликвидация лидера ХАМАС приведет к росту антиизраильского сопротивления

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что ликвидация главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании приведет к неизбежной консолидации антиизраильского сопротивления по всему миру.

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