Косачев: ликвидация лидера ХАМАС приведет к росту антиизраильского сопротивления

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что ликвидация главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании приведет к неизбежной консолидации антиизраильского сопротивления по всему миру.
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