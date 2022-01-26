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Судебные приставы временно приостановили личный приём граждан

Судебные приставы временно приостановили личный приём граждан

Ограничено посещение гражданами аппарата и подразделений судебных приставов областного Управления ФССП, в том числе, по предварительной записи в сервисе «Электронная очередь записи на личный прием», сообщили изданию в пресс-службе ведомства.

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