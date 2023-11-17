Ставку льготной ипотеки хотят привязать к зарплатам в регионах: чем это грозит

Депутаты предложили разработать льготную программу ипотеки с дифференцированной ставкой, привязанной к уровню дохода в том или ином регионе, сообщил накануне на пленарном заседании Госдумы ее спикер Вячеслав Володин.
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