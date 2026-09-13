Замедление развития ИИ: OpenAI и другие компании готовят соглашение

Глава OpenAI Сэм Альтман объявил о подготовке соглашения, которое обяжет ведущие компании замедлить темпы развития искусственного интеллекта и совместно работать над снижением рисков, связанных с быстрым развитием нейросетей и ИИ-агентов.
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