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Metro Москва

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Замедление развития ИИ: OpenAI и другие компании готовят соглашение

Замедление развития ИИ: OpenAI и другие компании готовят соглашение

Глава OpenAI Сэм Альтман объявил о подготовке соглашения, которое обяжет ведущие компании замедлить темпы развития искусственного интеллекта и совместно работать над снижением рисков, связанных с быстрым развитием нейросетей и ИИ-агентов.

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