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Релокант-шоу: Блудным детям помочь, чтобы неблудные завидовали

Релокант-шоу: Блудным детям помочь, чтобы неблудные завидовали

Не релоканты, а БОМЖи! Цитата  дня О терминологииВот вы все говорите релоканты, релоканты. Слово какое-то никакое, бессмысленное.

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Комментарии
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Гоша Веверсис
да они вернутся ,но это люди которые при удобном случае воткнут нам нож в спину .Я им не верю.
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22 час.
Гоша Веверсис
Что-то никто не видел как они раскаиваются ,просто втихаря пробираются в Россию ,и ищут места потеплее.
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22 час.
ВФ
Владимир Фердман
Каяться будут всенародно на втором этапе предвыборной агитации и благодарить кого-то избираемого
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21 час.

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