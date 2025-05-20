Сводки с фронта: Армия России расширяет зону контроля у донецкого Редкодуба

Вооруженные силы России расширяют зону контроля у Редкодуба Донецкой Народной Республики. «В ходе активных боевых действий в районах населенных пунктов Новосергеевка, Новоегоровка, Петровское, Редкодуб и Торское нашими войсками улучшено тактическое положение, заняты новые рубежи и позиции, что позволило расширить зону контроля в данном районе», — сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии