Сводки с фронта: Армия России расширяет зону контроля у донецкого Редкодуба

Вооруженные силы России расширяют зону контроля у Редкодуба Донецкой Народной Республики. «В ходе активных боевых действий в районах населенных пунктов Новосергеевка, Новоегоровка, Петровское, Редкодуб и Торское нашими войсками улучшено тактическое положение, заняты новые рубежи и позиции, что позволило расширить зону контроля в данном районе», — сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.