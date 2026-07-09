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Mehr: в районе расположения АЭС "Бушер" были слышны взрывы

Mehr: в районе расположения АЭС "Бушер" были слышны взрывы

Несколько взрывов произошло в провинции Бушер на юге Ирана. Об этом сообщило агентство Mehr. "По предварительным данным от местных источников, в четверг до полудня в провинции Бушер было слышно несколько взрывов", - говорится в сообщении.

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