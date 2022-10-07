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Экс-глава Польши - властям Украины: Не стоит делить шкуру медведя, который жив и резвится в лесу

Экс-глава Польши - властям Украины: Не стоит делить шкуру медведя, который жив и резвится в лесу

В интервью польской радиостанции RMF FM экс-президент Польши Бронислав Коморовский выразил надежду, что и Киев, и Варшава, и Москва вскоре помирятся.

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