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Бойцы СВО послали любимым в Хабаровск поздравления

Бойцы СВО послали любимым в Хабаровск поздравления

За несколько дней до 8 Марта женщины начинают получать поздравления и комплименты. В настоящее время многие мужчины находятся далеко от своих возлюбленных, так как отстаивают интересы страны на передовой.

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