Источник: Модрич продлил контракт с «Реалом»

38-летний Лука Модрич продолжит выступать за «Реал» и в следующем сезоне. Хорватский полузащитник Лука Модрич продлил контракт с мадридским «Реалом», сообщает известый инсайдер и обозреватель Фабрицио Романо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии