"Вся столица встанет": Юрков объяснил, как Россия может обрушить мосты в Киеве

Российская армия способна одновременно уничтожить сразу несколько мостов через Днепр и нанести противнику колоссальный экономический ущерб из-за критического дефицита систем противовоздушной обороны в Киеве, рассказал специалист в области гражданской обороны и фортификационных сооружений Дмитрий Юрков в интервью изданию Украина.