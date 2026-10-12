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"Вся столица встанет": Юрков объяснил, как Россия может обрушить мосты в Киеве

"Вся столица встанет": Юрков объяснил, как Россия может обрушить мосты в Киеве

Российская армия способна одновременно уничтожить сразу несколько мостов через Днепр и нанести противнику колоссальный экономический ущерб из-за критического дефицита систем противовоздушной обороны в Киеве, рассказал специалист в области гражданской обороны и фортификационных сооружений Дмитрий Юрков в интервью изданию Украина.

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