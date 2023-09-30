Сенатор-демократ считает, что сенат согласится убрать помощь Украине из бюджета

Сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи считает, что Сенат, в котором большинство удерживает Демократическая партия, согласится убрать помощь Украине из проекта финансирования правительства для того, чтобы избежать шатдауна, сообщает ТАСС.
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