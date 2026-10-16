На белорусских вышках МТС монтируют российские радиорелейные станции «Гранит-М». Магистрали идут сплошными коридорами от российской границы на запад и юг — к Украине, Польше и Прибалтике, а центр управления, по данным источников, остаётся на российской территории.
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