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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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Владимир Путин и Сергей Собянин открыли новые корпуса МГТУ им. Баумана

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли новые корпуса МГТУ им. Баумана

В рамках проекта будет построено и реконструировано 14 зданий Сегодня состоялось открытие новых корпусов научно-исследовательского кластера Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана, на котором присутствовали Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

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