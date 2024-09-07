Владимир Путин и Сергей Собянин открыли новые корпуса МГТУ им. Баумана

В рамках проекта будет построено и реконструировано 14 зданий Сегодня состоялось открытие новых корпусов научно-исследовательского кластера Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана, на котором присутствовали Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.