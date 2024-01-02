Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 112 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • сергей дружкин
    посадить того депутата который принимал мигрантов и получал деньги при том что россияне остались безработнымиТаксист вышвырнул...
  • Андрей Павлов
    Да не с диаспор надо начинать. Надо начинать с тех, кто на содержании диаспор: чиновников, полицаев и судейских. Без ...Между русскими и ...
  • Кальян
    За своих русскоязычных не обидно ,они свои и ни куда не денутся не скроются от наказания , Азиаты Азеры кавказята в л...Таксист вышвырнул...

УЗБЕКИ СОЖАЛЕЮТ О РАЗРУШЕНИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

УЗБЕКИ СОЖАЛЕЮТ О РАЗРУШЕНИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Вести.UZ 30 декабря исполнилось 101 год со дня создания СССР. А 15 мая 1925 года в Самарканде  главой местной компартии Владимиром Ивановым была провозглашена Узбекская ССР.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Poma Pomak
И не только Узбеки !   все население  которое помнит  и жили тогда ,, честные люди ,,  сожалеют  об этом.  да  и верха начали понимать что соединенгие  необходимо. иначе  сожрут.
Ответить
36 мин.
Poma Pomak
А соловейки все такие ?
Ответить
35 мин.
Владимир Алтайцев
Стали  избавляться  баи , пришедшие к власти при помощи нанятых ими банд. А простые  узбеки жалеют о распаде  СССР. Уж  ты-то не подпевай  ингершлюхе.Ты, как говно в проруби - то  туда, то сюда  мечешься, тупой  невежда, больной  на голову. Только  шизики, типа тебя, пишут клапсом, мол, смотрите  - это я, я, я  написал
Ответить
27 мин.

Картина дня

наверх