УЗБЕКИ СОЖАЛЕЮТ О РАЗРУШЕНИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

И не только Узбеки ! все население которое помнит и жили тогда ,, честные люди ,, сожалеют об этом. да и верха начали понимать что соединенгие необходимо. иначе сожрут.

Владимир Алтайцев

Стали избавляться баи , пришедшие к власти при помощи нанятых ими банд. А простые узбеки жалеют о распаде СССР. Уж ты-то не подпевай ингершлюхе.Ты, как говно в проруби - то туда, то сюда мечешься, тупой невежда, больной на голову. Только шизики, типа тебя, пишут клапсом, мол, смотрите - это я, я, я написал