Вести.UZ 30 декабря исполнилось 101 год со дня создания СССР. А 15 мая 1925 года в Самарканде главой местной компартии Владимиром Ивановым была провозглашена Узбекская ССР.
УЗБЕКИ СОЖАЛЕЮТ О РАЗРУШЕНИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Комментарии
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Poma Pomak
И не только Узбеки ! все население которое помнит и жили тогда ,, честные люди ,, сожалеют об этом. да и верха начали понимать что соединенгие необходимо. иначе сожрут.
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36 мин.
Poma Pomak
А соловейки все такие ?
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35 мин.
Владимир Алтайцев
Стали избавляться баи , пришедшие к власти при помощи нанятых ими банд. А простые узбеки жалеют о распаде СССР. Уж ты-то не подпевай ингершлюхе.Ты, как говно в проруби - то туда, то сюда мечешься, тупой невежда, больной на голову. Только шизики, типа тебя, пишут клапсом, мол, смотрите - это я, я, я написал
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27 мин.
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