© Иван Золочевский/VKПолиция составила в отношении 22-летнего треш-блогера Ивана Золо (настоящее имя — Иван Золочевский) административный протокол по факту публичной демонстрации символики экстремистской организации.
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