Огромная часть молодёжи разделяет левые идеи, несмотря на махровый антикоммунизм власти

Здравствуйте, читатели и подписчики этого канала! Наверное, вряд ли для кого-то является секретом то, что с момента разрушения Советского Союза в нашей стране культивируется самый махровый антикоммунизм, который проявляется через современный кинематограф, систему образования, массовую культуру и так далее.