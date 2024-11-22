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Политнавигатор

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Удары по России – это не оборона. Нужны переговоры – видный британский лейборист

Удары по России – это не оборона. Нужны переговоры – видный британский лейборист

Поставки США и Великобританией дальнобойного оружия Украине могут привести к опасным последствиям. Об этом в интервью Times Radio заявил бывший лидер Лейбористской партии, член парламента Великобритании Джереми Корбин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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