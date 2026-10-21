Каникулы в школах осенью-2026 будут самыми длинными за последнее десятилетие и продлятся аж 12 дней. По рекомендациям Минпросвещения, осенние каникулы в школах, где обучение строится по четвертям, пройдут с 26 октября по 3 ноября 2026 года.