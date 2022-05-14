Олимп-ФНЛ. «Кубань» против «Краснодара-2», «Торпедо» сыграет с «Енисеем» в воскресенье

Олимп-ФНЛ 37-й тур Кубань – Краснодар-2 Дата проведения 14 мая, 19.00, «стадион Кубань» Онлайн матча   СКА Хабаровск – Оренбург Дата проведения 15 мая, 10.

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