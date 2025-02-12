Врачи посоветовали для защиты зрения моргать во время работы на компьютере

Для защиты зрения во время работы на компьютере следует делать зарядку для глаз. Об этом в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале рассказали врач и телеведущая Елена Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов.
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