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Врачи посоветовали для защиты зрения моргать во время работы на компьютере

Врачи посоветовали для защиты зрения моргать во время работы на компьютере

Для защиты зрения во время работы на компьютере следует делать зарядку для глаз. Об этом в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале рассказали врач и телеведущая Елена Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов.

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