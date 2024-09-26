Как ухаживать за кожей в период менопаузы?

Менопауза — период значительных изменений в женском организме. Как они влияют на кожу? Как ухаживать за лицом в это время? На эти и другие вопросы отвечает Олеся Дворцова, ведущий разработчик формул продуктов по уходу за кожей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии