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14-й пакет санкций - цирк продолжается

14-й пакет санкций - цирк продолжается

И снова в новостях появилось прекрасное: Страны ЕС намерены включить в 14-й пакет антироссийских санкций запрет на поставки СПГ, сообщил глава МИД Швеции.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Мда. Гейропцы - тупые ...
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1 час.
Eduard
Когда в Европе примут всего одну санкцию,перестанут они дышать одним с нами воздухом?
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14 мин.
Eduard
Они не тупые,они воры и они нп мелочатся.Практика отжима территорий за бусы не прошла миллиарды вбухивают.Всю Европу намеление обдирают ради аыеры нескольких чинушь!
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13 мин.

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