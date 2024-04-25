И снова в новостях появилось прекрасное: Страны ЕС намерены включить в 14-й пакет антироссийских санкций запрет на поставки СПГ, сообщил глава МИД Швеции.
14-й пакет санкций - цирк продолжается
Комментарии
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Владислав Владислав
Мда. Гейропцы - тупые ...
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1 час.
Eduard
Когда в Европе примут всего одну санкцию,перестанут они дышать одним с нами воздухом?
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14 мин.
Eduard
Они не тупые,они воры и они нп мелочатся.Практика отжима территорий за бусы не прошла миллиарды вбухивают.Всю Европу намеление обдирают ради аыеры нескольких чинушь!
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13 мин.
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