Fox News: ученые обнаружили связь алкоголя с шестью видами рака

Ученые обнаружили связь алкоголя с шестью видами рака. Эти данные распространил телеканал Fox News. Речь идет о раке головы и шеи, плоскоклеточной карциноме пищевода, раке молочной железы, прямой кишки, печени и желудка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии