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Исследования показали, что частота дефекаций оказывает значительное влияние на физиологическое состояние и здоровье человека в долгосрочной перспективе

Новое исследование, опубликованное в научном журнале Cell Reports Medicine, показывает, что частота дефекации существенно влияет на физиологию и здоровье в долгосрочной перспективе, причем лучшие результаты связаны с дефекацией один или два раза в день.

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