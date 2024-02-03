Знаменитости, которые нашалили, и их арестовали, сделав симпатичные магшоты на память

Магшотом называется фотография преступника, сделанная после его ареста. Нередко они попадают в СМИ в целях оповещения о долгожданном задержании или, наоборот, в целях предупреждения населения об опасном правонарушителе.
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