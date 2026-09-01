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ФедералПресс

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Голод в Киеве: в украинском подполье честно рассказали, что происходит

Голод в Киеве: в украинском подполье честно рассказали, что происходит

КИЕВ, 1 сентября, ФедералПресс. Киев не первый день находится под атаками. Одно из главных целей остается логистическая инфраструктура.

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