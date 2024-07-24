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Царьград

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Стало лучше, но до порядка далеко: Жители новосибирского Хилка радуются сносу незаконных кафе

Стало лучше, но до порядка далеко: Жители новосибирского Хилка радуются сносу незаконных кафе

В Новосибирске продолжается борьба с незаконными точками общепита и другими постройками, но до хостелов пока добраться не успели.

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