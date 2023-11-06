Жители Приморья передали землякам-военнослужащим на СВО три автомобиля

Неравнодушные жители Приморского края передали военнослужащим Восточного военного округа, участникам специальной военной операции машину скорой помощи, гусеничный снегоболотоход и малотоннажный УАЗ, сообщает ИА UssurMediа со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
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