Ани Лорак заявила, что не оказывает поддержку ВСУ

Певица Ани Лорак сообщила в своем официальном Telegram-канале, что не оказывает поддержку ВСУ. "В 2014 году некоторые политические деятели на Украине хотели использовать меня в своих целях, с чем я не могла согласиться.
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