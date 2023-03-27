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Ани Лорак заявила, что не оказывает поддержку ВСУ

Певица Ани Лорак сообщила в своем официальном Telegram-канале, что не оказывает поддержку ВСУ.  "В 2014 году некоторые политические деятели на Украине хотели использовать меня в своих целях, с чем я не могла согласиться.

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