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Экранные кумиры разных лет: как сегодня выглядят и чем живут 10 российских актеров старше 60 лет

Экранные кумиры разных лет: как сегодня выглядят и чем живут 10 российских актеров старше 60 лет

Многие зрители до сих пор ассоциируют этих артистов с популярными фильмами и громкими сериалами 1990-х и 2000-х годов.

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