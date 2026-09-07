Замначальника ГУ МВД Подмосковья задержали по делу о хищении топлива

Заместителя начальника Главного управления МВД России по Подмосковью Сергея Малькова задержали по подозрению в причастности к хищению топлива, принадлежащего подмосковному главку министерства.
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