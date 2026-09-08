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Мировое обозрение

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Меркель фразой «сердце обливается кровью» оценила триумф АдГ на выборах

Меркель фразой «сердце обливается кровью» оценила триумф АдГ на выборах

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель впервые публично и жестко отреагировала на провал ХДС на региональных выборах в Саксонии-Анхальт, где победу с огромным отрывом одержала «Альтернатива для Германии».

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