UK Business Calls For Scrapping Taxes on Electricity Bills

The large businesses in the UK have urged the government to remove taxes on electricity bills for business to make Britain more competitive and energy costs more affordable amid escalating energy prices that hurt both consumers and industry.
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