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В лобовой аварии в Уссурийске столкнулись две машины под управлением девушек

В лобовой аварии в Уссурийске столкнулись две машины под управлением девушек

В Уссурийске в среду, 28 сентября, на Владивостокском шоссе 25-летняя автомобилистка нарушила правила дорожного движения.

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