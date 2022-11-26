Мина замедленного действия для Кыргызстана Рустам МАСАЛИЕВ Деятельность запрещенных в ряде стран СНГ экстремистских организаций в очередной раз стала объектом внимания в киргизском парламенте и вызвала эмоциональную полемику в депутатском корпусе.