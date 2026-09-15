Трамп объяснил закрытие Кеннеди-центра

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что совет управляющих Центра исполнительных искусств имени Джона Кеннеди решил закрыть здание по соображениям безопасности.
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